Lutte contre le Covid-19 : Le PSG fait un don de 100.000 €.

Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer qu'il faisait «un don au Secours Populaire Français afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables face à la crise sanitaire». Un don de 100.000 € de la part du club de la capitale française en soutien à la frange défavorisée de la population.



Une belle action de la fondation PSG qui compte apporter un réconfort de taille en ces temps difficiles. « Le PSG et le Secours Populaire travaillent ensemble depuis plus de dix ans. L’action du Club parisien vise à venir en aide aux populations les plus vulnérables, principalement en Ile-de-France. En réponse à la crise sanitaire, 100.000 euros seront ainsi répartis en quatre catégories : Une aide destinée au Secours Populaire, l'aide aux enfants déscolarisés, à 900 sans-abris et aux personnes âgées ou isolées. »