Lutte contre le Covid-19 : L'Union Nationale des Ferrailleurs du Sénégal met sur la table une enveloppe d'un million de nos francs.

À la suite de l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le président de la République, l'Union Nationale des Ferrailleurs du Sénégal vient d'apporter sa contribution à l'État.



Le coordinateur national de cette structure, Serigne Momar Sokhna, en compagnie d'autres membres, a procédé à Kaolack au virement d'1 million de Fcfa dans le compte spécial fonds Coronavirus/ Covid-19 dont l'ouverture a été annoncée récemment par le chef de l'État et le ministère des finances et du Budget.



À travers cet appui, les ferrailleurs des 14 régions du pays entendent manifester leur solidarité au chef de l'État, malgré les obstacles qui freinent l'essor de leur secteur...