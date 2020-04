Lutte contre le Covid-19/ Kaolack : Mansour Faye appuie le comité régional de lutte contre la pandémie.

Le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a envoyé ce vendredi à Kaolack un de ses conseillers techniques pour remettre un appui au comité régional de lutte contre le covid-19, dirigé par le gouverneur de région. Le don est composé de détergents, de lave-mains et de flacons de gel hydroalcoolique, entre autres. L'adjoint au gouverneur de Kaolack, Sidy Sarr Dièye et le directeur du développement communautaire de la zone centre, Amadou Mbaye, ont pris part à la cérémonie de réception...