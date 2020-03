Lutte contre le Covid-19 : «Allez Casa» mutualise ses forces et multiplie les actions sociales pour éradiquer la pandémie.

Le président du mouvement «Allez Casa» Malamine Tamba ne compte pas rester en rade dans la lutte acharnée que mène le Sénégal contre la pandémie du Covid-19. Pour ce faire, une série d'actions de sensibilisation et de solidarité a été enclenchée par les "Verts" qui ont compris que cette fois-ci, il fallait abandonner les gradins où ils assuraient l'animation, pour investir le terrain de la lutte contre le coronavirus.





C'est ainsi que plusieurs messages de sensibilisation destinés au grand public ont été diffusés par le biais des réseaux sociaux s'inscrivant sur la lignée du gouvernement sénégalais. « Chers amis du Sénégal et d'ailleurs nous voudrions faire équipe avec l'ensemble des personnes qui luttent contre le coronavirus, nous voulons jouer et gagner ce match contre le coronavirus » avait déclaré, Malamine Tamba, le président du comité des supporters «Allez Casa». Ce dernier d'assurer que chaque jour un message de sensibilisation sera diffusé dans une langue parlée au Sénégal (Diola, Pulaar, sérère, Wolof...) Une manière de toucher le maximum de citoyens Sénégalais, peu importe leur niveau d'éducation et ou leur localité.



En outre, une enveloppe de 500.000 FCFA a été débloquée par «Allez Casa» en appui à deux centres d'accueil gérés par l'ONG Univers Sénégal. Il s'agit du centre d'accueil d'urgence "Yaakaru Gunë yi", destiné aux garçons de moins de 18 ans. Et du centre "La maison rose" de l'association Unies vers'Elle Sénégal. Ces structures ont reçu des donations en denrées alimentaires, produits antiseptiques entre autres...