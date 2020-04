Lutte contre le Covid-19 : 20 millions de nos francs offerts par le Rotary Sénégal.

Les Rotary Clubs du Sénégal viennent de contribuer à l’effort de lutte contre la pandémie du Covid-19. Une enveloppe de plus de 20 millions a été remise au Dr Abdoulaye Ly, Conseiller technique n°1, représentant Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’action sociale. Une initiative qui, selon le communiqué parcouru par Dakaractu, est conforme à la poursuite de ses six axes stratégiques et fidèle à sa tradition humanitaire.



Pour la remise de sa participation, c’est une délégation de la Coordination nationale des Clubs Rotary du Sénégal, conduite par le Past District Gouverneur Aristide Tino Adediran, Baba Tall, Président du Rotary Club Dakar Soleil, entre autres, qui a été à la rencontre du Comité de Suivi du Covid-19, dirigé par le Dr Ly.



À cette occasion, Monsieur Adediran a rappelé l’histoire du Rotary depuis sa création en 1905. Il a évoqué les différentes actions de leur structure à travers le monde, et particulièrement dans les luttes contre les différentes épidémies et pandémies dont la plus soutenue est celle contre la poliomyélite.



Les parties prenantes de cette rencontre ont toutes loué les actions en cours et vivement encouragé le corps médical et les autorités étatiques pour les résultats encourageants jusque-là enregistrés.



L’occasion a été saisie pour magnifier l’action inter Clubs, réalisée et coordonnée par les Adjoints Gouverneurs, en collaboration avec l’ensemble des Clubs Rotary du Sénégal.



Pour sa part, après avoir présenté les excuses du ministre de la Santé et de la Prévention, le Dr Abdoulaye Ly a loué ce geste important et a chaleureusement remercié l’ensemble des Rotariens du Sénégal pour leur participation active et à tous les niveaux de la politique sanitaire du Sénégal.