Lutte contre le Coronavirus : Serigne Alioune Sall Safiétou Sy invite les sénégalais à plus de discipline.

Face à la menace du coronavirus, Serigne Alioune Sall Safiétou Sy invite le peuple sénégalais à "plus de discipline" et aussi à être "attentif aux informations qui sont données". Il les exhorte aussi à "suivre à la lettre les recommandations et surtout d'éviter de faire des commentaires inutiles dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas".



Dans cette même lancée, le marabout invite les médias, notamment les télévisions à s’impliquer davantage dans la lutte contre le Covid-19. Pour ce faire, il leur conseille de changer leur programme et d'intégrer de nouvelles émissions pour sensibiliser la population sur la maladie en question. "La situation qui prévaut actuellement au Sénégal oblige. Le peuple a beaucoup plus besoin des informations sur cette maladie à savoir les risques de contamination, les conséquences et les comportements à adopter pour faire face à ce virus", explique t-il.



Serigne Alioune Sall Safiétou Sy a, par ailleurs, salué le travail abattu par le personnel médical à travers sa tutelle. Il a aussi remercié le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et son porte parole Serigne Pape Malick Sy qui ont pris des actes majeurs depuis l'arrivée du Covid-19 au Sénégal.