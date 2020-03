Lutte contre le Coronavirus : Les autres mesures prises par Macky Sall.

Lors d'un Conseil présidentiel spécial tenu au palais ce samedi 14 mars, le président de la République a pris des mesures significatives pour arrêter la propagation du coronavirus au Sénégal. Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, Macky Sall a décidé de l'interdiction des manifestations publiques pour une période de 30 jours, de la suspension des cours dans les écoles et universités, de célébrer la fête de l'Indépendance dans la sobriété.

Mais il faut ajouter que d'autres mesures ont été annoncées par le chef de l'Etat. Compte tenu de l'apparition d'un foyer de transmission communautaire à Mbacké, précisément à Touba où un sénégalais rentré fraîchement d'Italie et testé positif au Covid 19, a transmis le virus à 16 personnes de son entourage, Macky Sall affirme avoir instruit le gouvernement de finaliser un plan de contingence pour prévenir la propagation de l'épidémie. Selon lui, ce plan prendra en compte tous les besoins urgents, et complémentaires exprimés au plan sanitaire, à savoir le déploiement d’hôpitaux mobiles par l'armée, la prise en charge des tests en laboratoire, l'installation d'équipements médicaux, l'acquisition de moyens de réanimation et d'équipement de protection individuel pour le personnel médical.