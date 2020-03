Lutte contre le Coronavirus : Le ministre de la Santé remercie les donateurs.

Abdoulaye Diouf Sarr a remercié aujourd’hui les personnes anonymes, entreprises et autres, pour leurs dons dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. « Je voudrais remercier tous les donateurs pour cet élan de générosité et de solidarité », a dit le ministre de la Santé et de l’Action sociale, faisant le point de la situation du Covid-19 au Sénégal.



Les dons évalués à 1.330.830.785 de francs CFA actuellement, sont en nature ou en espèces. Et le ministre a tenu à « exprimer sa profonde gratitude », celle du gouvernement du Sénégal et du peuple sénégalais tout entier.



«Les sénégalaises et les sénégalais, mais aussi des étrangers établis au Sénégal se sont mobilisés et ont manifesté leur soutien au ministère de la Santé et de l’Action sociale, en particulier, et à l’État en général, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Tous ont répondu à l’appel à la solidarité lancé par son Excellence le président de la République Macky Sall pour vaincre le covid-19 », se félicite Diouf Sarr.



Les dons provenant de personnes physiques et morales,dit-il, ont permis aux structures de santé en particulier de renforcer leur maillage de riposte à la maladie du Covid-19.