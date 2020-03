Lutte contre le Coronavirus : La mairie de la Ville de Dakar contribue à hauteur de 100 millions de francs.

La mairie de Dakar a apporté sa contribution dans la lutte contre l’infection au coronavirus. Une enveloppe de 100 millions de nos francs a été remise ce mardi 17 mars 2020 au ministre en charge de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, par la mairie de la ville de Dakar.



‘’Au nom de l’ensemble des membres du Conseil municipal et des populations de la Ville de Dakar, permettez-moi de vous remettre notre modeste contribution, en vous remettant ce chèque de 100 millions de F Cfa mais de vous assurer de notre disponibilité à œuvrer à vos côtés et vous soutenir dans le cadre de cet effort de guerre contre cette maladie’’, a dit Mme Soham El Wardini au ministre, lors de la cérémonie de remise dudit montant. Une remise faite devant des élus locaux et quelques collaborateurs du Msas. Ce que ce dernier a bien magnifié.



Mme Wardini, dans ses propos prononcés à cette occasion a signalé au ministre que cela est une initiative républicaine. ‘’Ce combat qui exige la mobilisation et la participation de tous, interpelle les élus que nous sommes parce qu’exerçant à la base, une gestion de proximité du service public. Dans cet élan de sursaut national, la ville de Dakar que j’ai l’honneur de diriger entend jouer, aux côtés de l’Etat, sa partition, en s’inscrivant dans la dynamique de respecter et de faire respecter les recommandations issues de votre ministère au sein du périmètre de Dakar’’



Mieux, elle a confié à Abdoulaye Diouf Sarr, que d’autres mesures entendent suivre cette contribution financière. ‘’Dores et déjà, l’ensemble des structures de la ville recevant du public ont été fermées. Nous sommes en train d’acquérir pour plus de 60 millions de matériel de protection destinés aux hôpitaux de Dakar. Chaque hôpital référencié par le Comité national recevra 10 millions de matériels. En outre la ville de Dakar a dégagé 25 millions destinés à des opérations de désinfection des lycées et collèges et des établissements recevant du public sous sa compétence’’.



A ce titre, la maire et les élus locaux de la Mairie de Dakar ont ‘’enjoint l’ensemble des structures de santé relevant de notre compétence, à savoir l’Hôpital institut d’Hygiène social, le centre hospitalier Abass Ndao, le Centre de gériatrie et de gérontologie de Ouakam et recevront également du matériel au prorata des hôpitaux référencés afin d’être prêts à servir les Dakarois en cas de besoin’’. Quant au centre de santé situé au Rond-point Liberté 6, infrastructure sanitaire relevant de leur responsabilité, il ‘’sera également remis en état et mis à disposition’’, a promis l’édile de Dakar. Cette dernière a assuré le ministre que l’action de la mairie de la Ville de Dakar ‘’évoluera en fonction des besoins idoines’’.