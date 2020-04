Lutte contre le Coronavirus : AVISEN débloque 65 millions

La société Avisen se joint à la riposte nationale en participant à l’effort de guerre contre le coronavirus. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la société de rappeler que la pandémie du Coronavirus préoccupe tous les segments socio-professionnels de la nation. C'est pourquoi, répondant à l’appel des autorités, elle s’est jointe à la riposte nationale remettant un chèque de 50 millions de FCFA au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Monsieur Amadou Hott. Un chèque remis par Kassoum Thiam, Responsable Administratif et Financier et Papa Laba Dioum, Responsable de ventes au ministre Amadou Hott. Ce dernier les a remercié pour cette grande marque de solidarité et pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19.

Pour rappel, au niveau départemental, AVISEN avait déjà donné un chèque de 5 millions de FCFA au Préfet de Rufisque qui pilote les opérations du comité de lutte départemental. AVISEN ne compte pas s'en arrêter là, car selon la même source, elle va distribuer 4 000 poulets aux nécessiteux, dont la valeur estimée à plus de 10 millions de FCFA. Avisen est une entreprise franco-sénégalaise de référence dans la production d’aliments. Créée en 2000, elle fabrique des aliments de volaille, de bétail et a lancé son abattoir en début 2020...