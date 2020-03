Lutte contre le COVID-19 : « Si nous voulons endiguer cette pandémie, il faut que les mesures d'hygiène soient renforcées ». (Mme. Zahra I. T. Diop, MESS)

Au nombre de 902 points de service et 303 SFD sur toute l’étendue du territoire sénégalais, les institutions de microfinance qui englobent plus de 3 000 000 de clients, constituent des lieux de forte concentration humaine. Selon leur ministre de tutelle, Mme Zahra Iyane Thiam Diop, « En plus du personnel qui qui y office, elles reçoivent également leurs membres/clients pour les opérations courantes qu’ils y effectuent. » Voilà qui justifie le choix fait par le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire de doter ces structures de moyen de prévention et de protection. Car, dira le ministre, « Si nous voulons endiguer cette pandémie, il faut que les mesures d'hygiène soient renforcées »



Ainsi pour parer à toute éventualité de propagation de cette épidémie virale, plus de 10 000 bouteilles de gel antibactériennes, des masques de protection, des pulvérisateurs et des affiches de communication pour la sensibilisation sur les gestes utiles vont être distribués dans les 902 points de services et 303 SFD selon le président de l’APSFD, Amadou Boudia Guèye. « Nous allons débuter par Louga, Kaolack, Tambacounda, Diourbel, Kafrine qui vont recevoir ces produits dès les prochains jours à venir », a-t-il ajouté lors de la cérémonie protocolaire de remise de ces Kits d’hygiène qui s’est tenue ce 21 Mars à la Sphère OTD de Diamniadio.