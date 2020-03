Lutte contre le COVID-19 : Le secteur privé sénégalais mobilise 790 millions en une soirée.

Le secteur privé sénégalais a tapé fort ce soir. Dans un plateau en direct sur la TFM, ces champions nationaux ont mobilisé plus de 790 millions de nos francs qu’ils vont verser à l’Etat du Sen à titre de contribution dans la lutte contre le Coronavirus qui fait des ravages dans le monde.







Animé par Pape Cheikh Diallo, le plateau a reçu d’importantes personnalités du secteur privé telles que Mansour Kama, Idy Thiam, Mor Maty Sarr, Serigne Mboup, Cheikh Cissé entre autres et El Hadj Mansour Mbaye et Youssou Ndour en duplex.







Initiée par les acteurs du secteur privé, cette soirée de collecte a connu un succès immense. Beaucoup d’acteurs du secteur privé sénégalais se sont faits remarquer en donnant des sommes entre 10 millions et 50 millions.







Après près de 3h de plateau, une somme de 790 millions a été mobilisée pour une première soirée que les acteurs compte renouveler.







Au terme de l’émission, des remerciements et des prières ont été formulées à l’endroit du secteur privé national et ses acteurs comme Idy Thiam Unacois Jappo, Baidy Agne CNP, Mansour Kama Cness, Serigne Mboup avec une forte participation de Elimane Lam et de Aziz Ndiaye qui n’ont ménagé aucun effort, qui en plus de leur participation (chacun 10 millions) ont rassemblé toutes les forces unies du secteur privé.







La somme récoltée sera remise à l’Etat du Sénégal pour contribuer dans la lutte contre le Covid-19.