Lutte contre le COVID-19 / Confinement régional : « Il faut qu’on limite les allers et venues à l’échelle d’une région » (Député Seydou Diouf)

Après l'annonce des cas communautaires positifs au coronavirus ces derniers jours, le confinement des régions n’est plus à écarter pour stopper la propagation du virus. Selon l'honorable député, Seydou Diouf, « je ne parle pas de confinement général. Mais il faut qu’on limite les allers et venues à l’échelle d’une région. Faisons un confinement régional. Le jeune de Darou Rahmane qui fait du « Dorr Warr », il faut qu’il vaque à ses occupations, mais il n’a pas besoin de se retrouver à Thiès ni à Louga. Il peut se retrouver dans la région de Dakar pour travailler. Laissons les biens et services circuler pour qu’ils aident les populations ». Un autre problème majeur qui se pose c’est la fréquentation des marchés. « Au marché central de Rufisque rien n’a changé. Les gens se bousculent et cette promiscuité est trop dangereuse.Comme le disait l’ancien Maire Maitre Mbaye Jacque Diop, le Sénégalais c’est un champion de la bousculade », a-t-il déploré. C’était lors d’une réunion du comité départemental de lutte contre le COVID-19 qui s’est tenue ce 23 Mars à la préfecture de Rufisque. Pour appuyer cette action, le député Seydou Diouf a fait donation d’une rondelette somme de 2.000 000 F CFA...