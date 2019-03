Lutte contre la tuberculose : Les femmes invitées à contribuer.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, e Dr Aloyse Waly Diouf, a invité jeudi, les femmes à contribuer significativement à la réponse à la tuberculose.

’’Il nous faut davantage responsabiliser les femmes pour mettre fin à la tuberculose. Pour accélérer la riposte, je lance un appel aux femmes, pour participer et contribuer significativement à la réponse aux défis nationaux et internationaux’’, a-t-il déclaré.







Il intervenait lors d’une rencontre de mobilisation contre la tuberculose axée sur le thème : ’’Responsabiliser les femmes pour mettre fin à la tuberculose’’.



Venue représenter la ministre de la Famille, Fadoum Zakia Sy a estimé qu’il ’’est donc, temps que les organisations des femmes leaders s’impliquent davantage dans la lutte contre ce fléau’’.



Cette lutte, a-t-elle ajouté, passera nécessairement par des activités de sensibilisation en vue de la prévention de la maladie...