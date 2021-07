Lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants au Sénégal : La police dotée de véhicules par l'UE.

Le directeur général de la police nationale, l’inspecteur général Seydou Bocar Yague a reçu 8 véhicules 4x4, 4 véhicules de type berline et 12 motocyclettes tout-terrain. C’est un don de l’Union européenne pour lutter contre le trafic de migrants.



Ces véhicules sont destinés principalement à la direction de la police de l’air et des frontières afin de renforcer ses capacités en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants au Sénégal.