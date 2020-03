Lutte contre la propagation du covid19 à Touba / « Touba Ca kanam » désinfecte la cité

Fidèle à sa tradition, l'association « Touba Ca kanam » vient de dégainer la somme de 45 millions de francs Cfa pour désinfecter la cité religieuse de Touba. Des machines ont été ainsi achetées et mises à la disposition des équipes compétentes pour dérouler un programme complet de désinfection. Abdou Fatah Gueye, le Président de la structure, de préciser que l'effort financier consenti entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19. La somme aura aussi servi à soutenir les daaras et les familles déshéritées, généralement très exposées aux maladies et surtout au Coronavirus.

Au détour d'une cérémonie solennelle présidée par Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké, sous la présence du sous-préfet de Ndame, de très importantes quantités de détergents, d'eau de javel, de savon liquide, de machines, de gel antiseptique, de denrées alimentaires ont été convoyées. Étaient présents à la cérémonie Serigne Habibou Mbacké, personne morale de « Touba Ca kanam », Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou, Président d'honneur, Fallou Ndiaye, fondateur de la structure et plusieurs autres personnalités.