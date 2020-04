Lutte contre la propagation du Coronavirus : IAM lance la plateforme « mon quartier zéro cas »

Afin de participer à la lutte contre le Coronavirus, avec la propagation des cas communautaires, le groupe IAM en collaboration avec l'ONCAV et l'association des maires du Sénégal, a lancé ce matin la plateforme "Mon quartier zéro cas".

L’activité consiste, selon les initiateurs, à mobiliser les ASC et les associations dans divers quartiers, autour des chefs de quartier pour mener des actions de communication et de sensibilisation de proximité.



L’accent a été mis sur les échanges avec les familles et les acteurs qui se déploient dans les espaces à haut risque. Les jeunes des ASC et les étudiants œuvreront à renseigner chaque jour, à travers une fiche qui signale la situation dans le quartier, la configuration des espaces à risque, la manifestation des signes de la maladie chez certains, les difficultés rencontrées dans la lutte au niveau quartier contre l’épidémie.



Il s'agira de créer une synergie d’actions entre plusieurs acteurs pour s’assurer de l’efficacité des actes de communication posés et de leur appropriation par les individus dans les quartiers...