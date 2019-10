Lutte contre la pollution : Recuplast lance le "Grand Challenge" contre les déchets plastiques (Reportage)

Le nouveau modèle est dénommée l’économie circulaire. Il consiste à lutter contre la pollution plastique à travers le recyclage et vient en appoint pour appuyer les autorités étatiques dans leur ambition d’œuvrer pour la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de la population sénégalaise. C’est ainsi que le Grand Challenge est lancé suivant un objectif spécifique. Proplast industrie à travers son réseau Récuplast est au cœur du programme.



Afin de participer activement à la lutte contre la pollution, la campagne vise la collecte de 5 millions de tonnes de déchets plastiques, 1 million de poubelles qui seront distribuées aux ménages.

Pour inciter au changement de comportement mais également permettre aux populations de s’impliquer, les déchets plastiques collectés seront achetés au prix de 75 Fcfa le kilogramme.



Le secrétaire général du ministère de l’environnement et du développement durable qui bénit cette campagne au nom du ministre Abdou Karim Sall a axé sa communication sur une campagne accrue d’informations pour que personne ne soit laissé en rade dans cette lutte contre la prolifération des déchets plastiques.



Le représentant du coordonnateur de l’Unité de coordination pour la Gestion des déchets solides, a pour sa part béni le Grand Challenge qui laisse-t-il croire va inciter à l’engagement citoyen dans la gestion des déchets.

La commune des Parcelles Assainies a accueilli le lancement du Grand Challenge. Occasion saisie par l’édile de la localité, Moussa Sy, pour inviter les populations à s’approprier cette campagne contre la pollution.



Pour ainsi démarrer officiellement la campagne, le maire de la commune des Parcelles Assainies a reçu les clefs du premier kiosque de collecte des déchets plastiques implantés en face de la municipalité.



2 milliards de tonnes de déchets sont produits tous les ans dans le monde. Au Sénégal, 2.700.000 tonnes de déchets sont recensés par an. Rien que dans la ville de Dakar, 2500 tonnes d’ordures sont collectées par jour. Proplast Industrie à travers son réseau récuplast entend activement changer la donne avec cette campagne de Grand Challenge qui vient d’être instaurée.