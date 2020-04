Lutte contre la pandémie du coronavirus aux Parcelles Assainies : Amadou BA et ses partenaires casquent 340 millions de F Cfa.

Pour répondre à l'appel de Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, M. Amadou BA, avec les services de son ministère, en collaboration avec des partenaires que sont la Fondation 221 et l’ONG World Vision, ont apporté leur contribution à l'effort de guerre contre la pandémie du Coronavirus.



Après avoir visité le samedi 28 mars, vers 10h30mn, l'ensemble du matériel hospitalier, des produits et matériaux sanitaires ainsi que des denrées alimentaires d’une valeur globale estimée à plus de 340 millions F CFA, le Coordonnateur Apr des Parcelles Assainies a instruit l'honorable Député Alioune Badara DIOUF et le Médecin Chef du Centre de Santé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, de contacter d’urgence toutes les autorités administratives et religieuses de la collectivité, afin de statuer sur le dispatching des dons.



C’est ainsi qu'aujourd'hui mardi 31 Mars à 16h, Mr Amadou Bâ a procédé à titre symbolique, à la remise des dons en présence de quelques responsables politiques et autorités religieuses et administratives de la localité. Ainsi donc, la répartition du matériel médical est établie comme suit : l’Hôpital général de Grand Yoff baptisé Hôpital Idrissa Pouye, le District de Nabil Choucair, les centres de santé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, Cambéréne, Gaspard Camara. A ne pas oublier les 6 postes de santé de la commune des Parcelles Assainies. Les denrées alimentaires, les produits et matériaux sanitaires sont destinés aux 35 daaras recensés dans la commune, ainsi qu'aux commissariats de police des Parcelles, de Grand Yoff et la gendarmerie de Foire, tout comme à l'Association des handicapés des Parcelles.



Un geste du Coordonnateur Apr des Parcelles, M. Amadou BA, d’une haute portée pour les populations de la commune, en cette période de crise économique causée par le Covid-19, mais aussi dans un moment où le personnel de santé, très engagé dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus, a fortement besoin d'appui pour venir à bout de cette maladie qui a fini de bousculer les habitudes dans le monde entier.





Toumany Diallo

Responsable Politique Apr- Parcelles Assainies