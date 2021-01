Lutte contre la pandémie Covid-19 : Le rôle joué par les acteurs communautaires salué par les autorités.

Tout comme les agents de santé, les acteurs communautaires ont joué un rôle très important dans la lutte contre la pandémie Covid-19, c'est du moins de l'avis du Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, la directrice générale de la santé.



Lors d'un atelier de partage sur les interventions des acteurs communautaires dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre la pandémie, tenue ce matin à Dakar, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a magnifié le rôle joué par les relais communautaires.



"On a assisté à l'évolution et c'est un bilan très positif parce que nous avons vu qu'à tous les niveaux l'accompagnement et le soutien des relais communautaires a été senti parce que c'est eux qui sensibilisent les populations dans les lieux où les services techniques ne peuvent pas aller", a souligné la directrice générale de la santé.



Par ailleurs, les acteurs par la voix de leur président, ont noté quelques difficultés auxquels ils font face sur le terrain. Mais, El Hadj Baïtyr Samb de rassurer que des initiatives sont prises par les autorités pour résoudre ces difficultés. "Les difficultés que nous avions c'était l'accompagnement de relais communautaires. Et je pense que nous sommes toujours sur le terrain, nous méritons l'accompagnement nécessaire. Et c'est le lieu de féliciter les autorités pour les initiatives engagées dans ce sens depuis quelques temps", s'est félicité El Hadj Baïtyr Samb...