Lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile à Kolda : Ségolène Royal dote la maternité du poste de santé de Thiéwa Lao d’une centrale solaire.

Ségolène Royal a inauguré la centrale solaire qu’elle a offerte à la maternité du poste de Théwa Lao de la commune de Dialambéré qui porte désormais son nom, ce mercredi 03 avril. Et ceci entre dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans les zones les plus reculées en Afrique par l’implantation de centrales solaires dites énergies propres.



Ségolène Royal, après avoir remercié chaleureusement les populations de l’accueil, s'est ainsi exprimé : « je suis très heureuse d’apporter l’énergie solaire qui va participer à améliorer la santé maternelle par la conservation des médicaments et des accouchements à moins de risque. Nous ne faisons qu’apporter notre pièce à l’édifice et j'en profite pour remercier Géo Coton, la structure par laquelle nous avons implanté cette centrale solaire... »



Avant d'ajouter « en plus, cela va participer à la réduction du travail pénible des femmes puisqu’on va brancher un forage pour le maraîchage, augmenter l’économie et le taux de scolarité des élèves. Pour preuve, lors de l’investiture du président Macky Sall, il a beaucoup parlé des questions des femmes, donc ceci montre tout l’intérêt que la femme occupe. »



Bouna Koïta, maire de la commune de Dialambéré d’avancer : « je suis très ému de cette réalisation et les mots me manquent pour remercier madame Ségolène Royal de son geste si noble. Cette maternité dotée de centrale solaire va réduire considérablement la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Et les accouchements à domicile et ceux à la maternité avec des moyens rudimentaires (torches, lampes tempêtes, bougies) seront de l’histoire ancienne. Cette maternité équipée avec le solaire désormais qui porte le nom de Ségolène Royal va désenclaver en matière de santé toute cette zone avec l’ambulance que nous avons réceptionnée récemment. C’est pourquoi, nous n’avons pas lésiné sur les moyens pour l’accueillir. Et à cette occasion nous avons offert un repas de notre spécialité locale », précise-t-il.



Pour cette circonstance, madame Ségolène Royal était accompagnée de l’ambassadeur de France Christophe Bigot, des membres de Géo Coton et des autorités administratives et locales...