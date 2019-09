Lutte contre la mendicité : Le gouvernement mauritanien annonce l'ouverture de centres d'accueil pour les talibés

Le nouveau gouvernement mauritanien veut lutter efficacement contre le phénomène de la mendicité. A l'issue du Conseil des ministres du jeudi 19 septembre, il a été pris la décision d'ouvrir des centres d'accueil pour y placer les élèves des écoles coraniques.

Selon le ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Neina Kane, un recensement sera effectué sur toute l'étendue du territoire pour connaître le nombre de "talibés" ainsi que celui des "madrasas" (école en arabe).



L'étape suivante consistera, d’après la ministre, à mettre ces élèves dans centres d'accueil où ils seront bien traités. "Ils seront accueillis dans ces centres. Ils auront des cantines scolaires. Ils seront habillés et viendront tous les jours, et le soir on leur permettra de rentrer chez eux", a indiqué Neina Kane dont le propos a été rapporté par rfi.fr lu par Dakaractu. L'Etat mauritanien pourra ainsi suivre de près l'enseignement prodigué aux enfants.