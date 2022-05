Lutte contre la mauvaise gouvernance : la direction de la promotion et de la bonne gouvernance forme des femmes provenant des 5 départements de la région de Dakar.

Le Gouvernement du Sénégal a manifesté son engagement fort à intégrer des stratégies de développement national pour valoriser la gente féminine dans le domaine politique. L'intérêt accru accordé à cette problématique intervient dans un contexte où les gouvernements doivent mettre en place des procédures ou règles qui garantissent les droits des individus afin de s'adapter aux règles de la transparence, de l'efficacité, de la reddition des comptes pour garantir une bonne gestion des affaires publiques.



L’État du Sénégal vise à promouvoir la participation des femmes au niveau local et à renforcer les outils et les mécanismes liés à la gouvernance locale sensible au genre. C’est pourquoi ils ont organisé un atelier de formation, ce mardi 17 mai 2022, à la salle Bruno Diatta de l'Ecole nationale d'administration (ENA) à Dakar.



En effet, au-delà des enjeux de développement local, la décentralisation constitue également un puissant instrument de promotion de la bonne gouvernance à travers les mécanismes de participation et de contrôle citoyen. De ce fait, les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer pour renforcer la bonne gouvernance et conduire les changements pour le développement. Conscient des enjeux liés aux attentes des élues locales, il est opportun de renforcer les capacités des élues locales.



Selon la directrice de la Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance, au ministère de la justice, trois (03) sessions de formation seront organisées pour l'année 2022. Ces sessions de formation seront organisées à l'endroit des femmes conseillères municipales issues des communes des cinq (05) départements de la région de Dakar, soit une représentante par commune. La première session de formation relative à la thématique « introduction aux Droits humains, principes de bonne gouvernance et Gestion Axée sur les Résultats (GAR)».



Elle avance que cette formation se fera sur toute l'étendue du territoire national.