Lutte contre la fraude en Zone Est : la gendarmerie a procédé à d'importantes saisies à Saraya et Kalifourou

Les éléments de l’ESI Saraya, région de Kédougou, lors d’un check-point sur l’axe RN7 – Faranding ce 19 septembre 2022 vers 20h00 ont procédé à l’nterpellation d’un fraudeur. Ce dernier avait à bord de sa moto de marque TVS Apache, 89 bâtons d’explosifs,10 détonateurs électriques et un rouleau de corde de 100m. Poursuivant les opérations, la brigade territoriale de Kalifourou, région de Kolda, a procédé ce jour 21/09/2022 vers 06h, sur la RN6 Bis, à hauteur du village de Aynimadi Antenne, à la saisie de 02 caisses de cigarettes SIR soit 100 grosses et une caisse de cigarettes RONSON soit 50 grosses. Les saisies et les personnes interpellées sont à la disposition de la brigade de Saraya, informe un communiqué de la gendarmerie.