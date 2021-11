Lutte contre la délinquance : « Un cantonnement du GMI prochainement dans les anciens locaux de la police de Golf Sud » (ministre de l’intérieur)

Une annonce qui fera sans doute trembler les malfaiteurs au niveau de la banlieue, mais parallèlement donnera le sourire aux populations qui voient leur quiétude souvent menacée. Elle vient du ministre de l’intérieur et de la sécurité, Antoine Félix Diome, qui était cet après-midi à Golf Sud pour procéder à la mise en service du nouveau commissariat de police de Guédiawaye sis au niveau de la cité Aliou Sow, un lieu menacé par l’insécurité.



Pour parer à ce phénomène et éradiquer la délinquance à Guédiawaye, le ministre de l’intérieur annonce que l’ancien commissariat de police de Golf Sud sera un cantonnement pour le groupement mobile d’intervention afin de renforcer la sécurité dans la zone.



À cet effet, Antoine Félix Diome invite les populations locales à un esprit de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui n’ont pour mission que la protection des populations et de leurs biens.