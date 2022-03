Lutte contre la déforestation à Kolda : L’APDIK forme les jeunes et les femmes sur les enjeux.

Pour une justice climatique inclusive, l’association pour le développement intégré de Kolda (APDIK) a organisé un atelier pour former les jeunes et les femmes sur les enjeux de la reforestation. Il s’agit pour cette association, de sensibiliser les organisations de base des femmes sur l’application de la loi sur la coupe de bois abusive contre la déforestation. Selon l’APDIK, les jeunes et les femmes sont les plus vulnérables de cette coupe de bois abusive.



C’est pourquoi, pour mieux lutter, l’APDIK compte faire un maillage du territoire en sensibilisant sur l’urgence de sauvegarder la forêt. Dans cette optique, l’APDIK compte faire un plaidoyer à la prochaine Cop 27 en Égypte pour une prise en charge de la question.



Mamadou Ba, président de l'APDIK : « nous organisons ce forum sur la justice climatique et environnementale pour les jeunes et les femmes. Aujourd’hui, nous sommes conscients que nous sommes menacés à cause d’un environnement qui continue d’être détérioré. C’est pourquoi, nous avons ciblé les jeunes et les femmes car ce sont les plus vulnérables de cette coupe de bois abusive… »



Cette association, dans son plan d’action, compte aussi lutter farouchement contre la coupe de bois vers la Gambie. Il faut rappeler que la Casamance naturelle fait face à une coupe de bois abusive à la frontière Gambienne...