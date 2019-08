Lutte contre la criminalité organisée : Les acteurs de la chaîne judiciaire formé pour faire face au fléau.

L’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDEC) a remis du matériel de dernière génération aux autorités Sénégalaises ce jour, à Dakar, dans le cadre du soutien à la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. Une formation des formateurs regroupant des participants du comité interministériel de lutte contre la drogue (CILD) et plusieurs agences, qui visait à former les agents de ces différentes structures sur l’utilisation du matériel offert. Cette formation est la dernière d'une série d’autres formations sur les techniques de formation et de collecte de données. Ainsi, cette équipe formée aura pour principal rôle, la formation de leurs collègues impliqués dans la lutte contre la drogue et le crime...