Lutte contre la criminalité, menaces terroristes, … : Le ministre des Forces Armées sonne la mobilisation et vante les acquis de l’Armée en Casamance

A l’occasion de la présentation de vœux des Forces Armées pour l’année 2023, le ministre de tutelle souligne que l’année 2022 a montré les efforts inédits de montée en puissance. «Pour les Armées, le déploiement d’unités aux frontières, notamment dans les zones militaires 5 et 6, ainsi qu’en Zone 4, conjuguée à la conduite d’opérations ciblées et de patrouilles combinées, empêche toute sanctuarisation du territoire par des bandes armées criminelles et permet de lutter plus efficacement contre les trafics transfrontaliers, tout en anticipant contre la menace terroriste» fait savoir Me Sidiki Kaba.



Selon l’avocat, l’accalmie obtenue et la volonté de retour des populations civiles dans les zones méridionales est un signe évident du succès de l’opération «Nord Bignona 2022», et des opérations régulièrement conduites par la Gendarmerie nationale. «Aujourd’hui, le caractère transfrontalier des menaces impose un devoir de solidarité à l’égard des pays touchés par l’instabilité» conclut le ministre qui présidait la cérémonie de présentation de vœux des Armées.