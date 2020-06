Lutte contre la covid-19 à Vélingara : Le président du Conseil départemental remet à l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) 5.000 masques et 1.200 flacons de gel hydro alcoolique.

L’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Vélingara a reçu du Conseil départemental 5.000 masques et 1.200 flacons de gel hydro alcoolique pour lutter contre la covid-19 en milieu scolaire. Ce lot vient à point nommé, avec la reprise prochaine des cours par les potaches et le personnel qui pourront ainsi se protéger contre la covid-19 dans cet épicentre du coronavirus de la région de Kolda. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de l’Ief en présence de l’inspecteur Mbengue, secrétaire général de l’Ief de Vélingara et du corps enseignant.



Selon Ibrahima Barry, président du Conseil départemental de Vélingara : « j’ai fait ce don à titre personnel pour participer à l’effort de guerre contre la Covid-19. Il s’agit de 5.000 masques et 12 paquets de 100 gel chacun. Les sénégalais de tout bord doivent répondre à l’appel du président de la République qui est en train de mener un combat avec beaucoup d’ardeur pour endiguer la covid-19. »



Un geste hautement salué par le secrétaire général de l’Ief : « nous venons de recevoir un appui du président du Conseil départemental de Vélingara qui s’élève à 3 millions de francs CFA. Nous saluons ce geste car nous sommes dans l’optique d’une reprise des enseignements-apprentissages. Et cet appui va nous faciliter cette reprise-là... »