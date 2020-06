Lutte contre la covid-19 à Vélingara : Le Conseil départemental remet 70 thermo flashes à l’Inspection de l’éducation et de la formation (Ief).

En sus des 5.000 masques et flacons de gel remis la semaine dernière, 70 thermo flashes viennent d’être mis à la disposition de l’Ief par le président du Conseil départemental de Vélingara. À ce titre, les élèves du département vont reprendre les enseignements-apprentissages jeudi prochain en toute sérénité en cette période covid-19. C’est un geste d’une importance capitale dans ce département qui partage une large bande frontalière avec les deux Guinée Bissau et Conakry. D’ailleurs, les premiers cas positifs au coronavirus de la région sont entrés par la frontière de ce département.



Déthioukh Samba, Ief de Vélingara saluera ce geste en ces termes : « nous remercions vivement le président Barry. Ce don qu’il vient de faire, nous a permis de régler définitivement le respect du protocole sanitaire. Il faut dire que lors de la reprise avortée du 2 juin ,70 écoles ne disposaient pas de thermo flashes. À présent, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la reprise se fera dans le respect du protocole sanitaire. »



Ibrahima Barry conclura en ces termes : « l’Ief nous a assurés que le département est fin prêt pour la réouverture du 25 juin. Nous félicitons l’inspecteur, toute son équipe et l’ensemble des enseignants... »