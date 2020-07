Lutte contre la covid-19 à Kolda : Renforcement de capacité des paysans en entretien du matériel agricole.

L’entretien du matériel léger agricole a fait l’objet d’un renforcement de capacité des paysans pour mieux lutter contre le coronavirus. Il s’agit de former les producteurs pour qu’ils puissent réparer le matériel agricole par eux-mêmes en cas de panne sans recourir à un spécialiste.



Ce sont près de trente jeunes issus d’organisations paysannes qui ont pris part à ce renforcement de capacités. C’est une étape importante désormais dans la chaine de production à savoir l’implication du producteur dans l’entretien du matériel agricole pour pérenniser la mécanisation de l’agriculture. Ce renforcement de capacité est déroulé par la direction régionale du développement rural sous tutelle du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural.



À en croire Brahim Mamadou Ba, directeur régional du développement rural de Kolda, « Aujourd’hui le professeur Moussa Baldé (Maer) estime qu’on ne peut plus octroyer du matériel aux producteurs sans les former pour l’entretien. Le matériel est composé de motoculteurs, une série de charrues, de semoirs, de dépendeur d’engrais destiné aux femmes et aux jeunes. Pour l’essentiel, nous avons reçu tous les intrants et les pluies utiles ont déjà commencé à tomber coïncidant avec les premiers semis en cours dans la région. »



Abdoulaye Diao, membre de l’Union de Bouboucounda de se féliciter en ces termes : « nous remercions le ministère de l’agriculture pour cette belle initiative. C’est la première fois que nous bénéficions de ce matériel et ce renforcement de capacités pour l’entretien du matériel agricole va augmenter nos rendements. Dans le passé nous avions d’énormes difficultés pour entretenir le matériel agricole, mais désormais ceci va être un vieux souvenir pour nous », se réjouit-il.



Le chef d’antenne de la Sodagri de Kolda, Souleymane Diallo, estime qu’il était temps d’associer l’octroi de matériel agricole et la formation. Nous avons constaté sur le terrain que sans formation des bénéficiaires, il s’altère très vite. C’est pourquoi nous demandons aux bénéficiaires de prendre bien soin de ces motoculteurs en cette période de pandémie de covid-19. C’est pourquoi, il est important de connaître l’utilisation et l’entretien du matériel pour mieux lutter contre le coronavirus... »