Lutte contre la covid-19 à Kolda : Opérations de nettoiement et de désinfection de la gare routière et du marché.

Le comité local de gestion des épidémies avec à sa tête, le préfet du département, a entrepris une opération de nettoiement et de désinfection du marché central de Kolda et de la gare routière. Cette activité entre dans le cadre de la lutte contre la covid-19.



Le comité a mobilisé toutes les bonnes volontés y compris une grande majorité de jeunes pour nettoyer de fond en comble le marché central et ses alentours, suite à la décision de l’autorité de fermer le marché les dimanches pour effectuer des opérations de ce genre afin de barrer la route au covid-19.



Ibrahima Diao, secrétaire général de la mairie de Kolda : « Nous avons commencé hier par désinfecter et nettoyer la gare routière. Aujourd’hui, nous sommes au marché pour effectuer le même rituel sanitaire, suite à l’arrêté ministériel demandant que chaque dimanche les marchés soient fermés pour être nettoyés et désinfectés. Nous nettoyons le matin et dans l’après-midi la brigade de l’hygiène viendra désinfecter les lieux afin de lutter efficacement contre le virus. C’est dans ce cadre que nous sommes-là avec les populations, les mouvements citoyens pour lutter contre la covid-19 puisque les gares routières et les marchés drainent du monde... »