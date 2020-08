Lutte contre la covid-19 à Kolda : Distribution de semences de riz aux producteurs…

Ce sont 450 tonnes de semences de riz (variété sael 108) qui sont distribuées aux producteurs et productrices dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Cette mise en place de semences d’appoint par le programme agricole Italie Sénégal (pais) va contribuer fortement pour l’autosuffisance en riz. Mais également, permettre de mieux lutter contre le coronavirus surtout la période post-covid pour ces populations le plus souvent vulnérables. Ainsi, dans la commune de Kounkané (département de Vélingara) a reçu 70 tonnes réparties entre les femmes et les hommes. Occasion saisie par les productrices pour réclamer plus de terres et de mécanisation pour produire au même titre que les hommes. Il faut signaler que beaucoup ont labouré et attendent ces semences pour semer ou compléter leurs parcelles de riz.



Ramatoulaye Baldé, productrice de riz, est une des bénéficiaires : « je suis vraiment satisfaite de l’arrivée de ces semences. C’est une épine qu’on nous ôte du pied en recevant ces 13 tonnes de semences qui seront redistribuées à notre réseau. Notre groupement compte plus de trois mille femmes qui s’activent dans la riziculture. Tous ces temps, je ne cesse de recevoir des appels téléphoniques de la part des femmes pour ces semences car elles les attendent pour compléter leurs semis. Et avec cette variété de cycle court, nous allons produire beaucoup pour mieux lutter contre la covid-19. Toutes ces femmes bénéficiaires sont la plupart des divorcées, des veuves, des mères célibataires sans revenus fixe. Et avec ce programme, nous pensons alléger leurs souffrances dans le monde rural. Nous disposons des tracteurs, mais cela demeure insuffisant y compris les terres », se félicite-t-elle.







A en croire Elhadji Diop chef d’antenne régional du programme agricole Italie Sénégal, « nous sommes ici pour la mise en place des semences malgré le retard des fournisseurs. Ces semences viennent rectifier le tir pour certains producteurs qui ont perdu leurs semis ou n’ont pas encore semé. C’est pourquoi ces semences vont compléter ce manquement. Ces semences s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la covid-19, mais également contre l’insécurité alimentaire. Notre but est la satisfaction des producteurs dans une chaine de valeurs en passant des semences à la mécanisation et au financement du producteur. Nous comptons aménager 2.400 ha de terres dans la région pour la riziculture ».



Avec la réception de ces semences, ces producteurs pourront faire face à la covid-19, mais également lutter contre l’insécurité alimentaire.