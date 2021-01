Lutte contre la covid-19 à Kolda : 2.558 ménages vulnérables impactés appuyés à hauteur de 192 millions de f cfa.

Ce sont 2.558 ménages vulnérables comprenant 19.182 bénéficiaires qui ont reçu un appui par cash-transfert de 192 millions de f CFA pour faire face aux conséquences de la covid-19 dans la région de Kolda. Et ceci a été possible grâce au projet de réduction des risques de l’impact de la covid-19 sur les moyens de subsistance des populations vulnérables au Sénégal. Ainsi, les bénéficiaires ont pu recevoir leur aide par le biais des opérations de distribution de cash transfert. Cet appui va considérablement soulager ces familles vulnérables fortement touchées par la crise liée au coronavirus.



Pour Dr Léopold Charles Badiane manager de projet à World « nous avons constaté que beaucoup de ménages ont été impactés négativement par la covid-19 surtout sur le plan économique. Et il fallait faire quelque chose pour combler le manque à gagner des ménages vulnérables à cause du coronavirus. Et ce projet vient à son heure pour contribuer à la résilience de ces ménages face aux conséquences que la covid-19 a entrainé sur leur manque à gagner du point de vue économique. »



Ces ménages ciblés concernent 702 villages repartis dans les 40 communes que compte la région à travers ses trois départements (Kolda, Médina Yoro Foula, Vélingara).



Abdou Mbaye bénéficiaire du village de Hamdallaye Samba Mbaye du département de Médina Yoro Foula se réjouit de cet appui. Il précise à ce titre « avec cet appui, je vais acheter des vivres pour ma famille qui se trouve être le plus important pour le moment. C’est un ouf de soulagement pour nous du monde rural car ceci va permettre à nos enfants aussi de bien étudier à l’école. »



Cependant, World Vision n’a pas manqué de rappeler aux populations le respect des mesures barrières afin d’éliminer le coronavirus.