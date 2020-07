Lutte contre la covid 19: Zahra Iyane Thiam équipe les Sicap.

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a, en présence du préfet, distribué, ce mardi 21 juillet 2020, des équipements pour lutter contre la Covid-19 au niveau de la Sicap. Ainsi, elle a mis à la disposition du préfet et des comités d'engagement communautaire des cartons de gel alcoolisé, 5000 masques, 25 Thermo flash, 15 lave-mains, 100 cartons liquides de désinfectant et une enveloppe financière.



Ce don, souligne-t-elle, est une contribution à l'excellent travail que l'administration territoriale fait depuis le début de la pandémie.



"Le Comité Covid Sicap est une structure communautaire à l'échelle de la commune que les organisations de base ont jugé nécessaire de faire en commun pour participer à la riposte communautaire contre la Covid 19", a fait savoir Mme le ministre, qui souligne qu'au Sénégal, tous les citoyens se sont mobilisés pour prendre en charge cette question. Ils se sont mobilisés autour des acteurs de la santé et de l'administration territoriale.



Selon elle, l'objectif du comité Covid Sicap est de concevoir et de réaliser un plan d'action dans le sens de couper ou de freiner la chaîne de transmission communautaire et cela s'est fait avec la lutte contre la stigmatisation, la désinfection, la sensibilisation pour le port de masque, la distribution de masque et surtout la mise à disposition de matériels pour renforcer la lutte à travers les gestes barrières.



Zahra Iyane Thiam n'a pas raté l'occasion de souligner les cas de personnes atteintes par la Covid-19, identifiés au niveau de la Sicap. Une situation qui a manifestement poussé Mme le ministre à demander aux populations de fournir encore des efforts.



Pour sa part, le sous-préfet de Grand-Dakar Mamadou Mbacké Fall, a par ailleurs mentionné que pour vaincre cette maladie, il faut véritablement un changement de comportement des populations. Ainsi, M. Fall annonce qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont sillonner les quartiers pour distribuer les dons, mais aussi continuer la sensibilisation.