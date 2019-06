Lutte contre la coupe de bois : Une bonne couverture réseau dans le « Niokolo-Koba » pour une meilleure coordination souhaitée

Le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, dans la région de Kédougou et Tambacounda en début de semaine, a indiqué que la Société nationale de téléphonie (SONATEL) avait été mise en branle pour assurer une meilleure couverture réseau téléphonique aux agents des eaux et forêts. Cela pour une meilleure coordination et supervision de la protection du parc « Niokolo Koba ».

« Concernant la coupe du bois, ils ont leur réseau de renseignements. Il faudrait que l’on soit beaucoup plus organisé, avec une certaine synergie dans les actions.

Le Président tient à ce que ce problème soit réglé. La supervision à travers les voies terrestres est difficile. Nous allons nous doter de moyens techniques aériens, pourquoi pas des drones pour pouvoir surveiller de manière efficace », a-t-il dit.

« Il y a aussi la magie des technologies de l’information et de la communication.

Quand on aura assuré une très belle couverture du réseau 3 G minimum voire 4 G de la zone. J’ai parlé avec le Dg de la Sonatel pour attirer son attention sur la question. Toutes les autorisations requises vont être données pour que les moyens technologies que nous avons à notre disposition nous puissions les utiliser pour une meilleure coordination », a-t-il annoncé.