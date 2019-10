Lutte contre la coupe de bois : Les agents du MEDD équipés en matériel roulant

Le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, a reçu ce matin un lot de moyens de déplacement afin de lutter plus efficacement contre la coupe abusive de bois. Un lot donc de 55 motos qui vont permettre aux directions du ministère concernées par la surveillance des forêts, parcs, aires marines protégées et des sols, d’être mieux équipées, a dit Abdou Karim Sall. Il a en outre, lors de la réception de ce lot de motos, indiqué que le ministère qu’il dirige et les services qui lui sont rattachés ont besoin dans le cadre de cette surveillance, d’améliorer leur mobilité.

« Avec la coupe abusive de bois, dans la région du Sud, mais un phénomène constaté aussi dans la région du Nord à Matam, ce matériel vient à un moment crucial où nous voulons monter en puissance en ce qui concerne l’acquisition de moyens permettant à nos collaborateurs qui sont sur le terrain d’être dans des conditions acceptables », a dit le ministre.

Selon Abdou Karim Sall, ce lot est la première phase d’acquisitions de matériel roulant puisqu’un deuxième lot est prévu ainsi que des ordinateurs. Le coût global du projet est de 17 milliards de FCFA sur 5 ans, a précisé le ministre.