Lutte contre la corruption – Partenariat : L’Ofnac de Seynabou Ndiaye Diakhaté tend la main à la société civile…

L’Office national de lutte contre fraude et la corruption (Ofnac) dirigé par Seynabou Ndiaye Diakhaté a signé une série de sept (7) protocoles d’accord avec sept (7) organisations de la société civile sénégalaise (GIZ, Forum citoyen, forum du justiciable, Parteners West Africa, Enda Ecopop, Enda Diapol, Congad et article 19,) ce lundi après-midi, dans les locaux de l’Ofnac.



Une action qui prolonge et concrétise les concertations entreprises entre les deux parties dont un important atelier tenu à Saly entre l’Ofnac et les Osc. Ainsi, il s’agira de contribuer à la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption à travers la mutualisation des actions entreprises dans ce sens.