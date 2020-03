Lutte contre la Pandémie : L’État disposé à s’attacher les services des retraités du secteur de la santé.

Tous les personnels de santé partis à la retraite, aptes à reprendre leurs activités pourraient être réintégrés dans leurs fonctions. Cela découle des propos du ministre de la Santé, ce dimanche 22 mars 2020. ‘’Nous sommes, aujourd’hui, en train de faire l’inventaire de tous les personnels qui étaient dans la santé et qui, aujourd’hui, sont à la retraite pour saisir l’opportunité de cette expertise qui est là et qui a un potentiel d’intervention. Aujourd’hui, l’organisation est en route, nous sommes en train de nous battre avec l’ensemble des moyens’’, a annoncé Abdoulaye Diouf Sarr.



Celui-ci a précisé, ‘’encore une fois, que le moyen le plus important, c’est la prise de conscience nationale. Il faut absolument que les gens se disent ‘’la menace est là il ne faut pas la minimiser. Il faut se battre pour vaincre le Covid-19’’, a-t-il indiqué au cours d’une émission sur la Rts dont il était le seul invité.