Lutte contre la Covid19 : l’ADIE arme le Ministère de la Santé avec une plateforme, un chatbot, la vidéoconférence et des équipements informatiques

La bataille contre la Covid19 n’est pas que sanitaire, l’utilisation à bon escient de la technologie sera décisive pour la victoire finale. En cette période, le numérique est d’une grande nécessité aussi bien au niveau de la sensibilisation, de l’information que du mode organisationnel des différents acteurs. L’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE), actrice majeure dans le secteur numérique au Sénégal, a tenu à jouer sa partition dans la guerre contre le coronavirus. A cet effet, elle a mis à la disposition du Ministère de la Santé et de l’Action sociale(MSAS) une plateforme, un chatbot et des outils pour une communication à distance efficace pour la cellule de crise. Ces outils de communication et de coordination permettront au ministre et aux autorités impliquées dans cette lutte, de voir à distance, ce qui se passe sur le théâtre des opérations.Une équipe de l’ADIE conduite par le Directeur général M. Cheikh Bakhoum a rencontré le vendredi 20 mars 2020, le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr pour lui présenter les différentes solutions numériques et lui remettre un lot d’équipements en guise de contribution de l’Agence. Il s’agit de :Accessible via covid19.gouv.sn , cette plateforme mise en place par l’ADIE pour le compte du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, permet aux populations d’avoir des informations sûres et fiables sur cette pandémie, des conseils pratiques et des vidéos de sensibilisation, l’évolution de la pandémie au Sénégal avec en sus une carte interactive et dynamique montrant les données dans chaque localité. Les personnes peuvent également via la plateforme covid19.gouv.sn déclarer un cas d’infection.Satisfait de la proposition faite par l’ADIE, le Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a immédiatement marqué son adhésion et a même demandé que les équipes de l’ADIE intègrent dans la plateforme un module supplémentaire pour relayer en direct et en différé le séminaire permanent que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale va entamer, à partir de cette semaine, pour permettre aux populations d’interagir avec des spécialistes et d’avoir l’assistance nécessaire en cette période de crise.76 600 05 26 ; ajoutez ce numéro dans vos contacts téléphoniques, puis écrivez via whatsapp juste un mot et la conversation avec le chatbot peut débuter. Docteur covid permet des interactions dynamiques, rend plus accessibles les informations ; même pour les personnes illettrées. En effet, la voix a été intégrée dans ce chatbot en version française et wolof. Une excellente chose d’autant plus que des études ont montré qu’au Sénégal, près de 4.000.000 de personnes n’utilisent pas de SMS ; la voix est donc le moyen le plus approprié pour toucher cette cible.Dans le cadre du projet Safe City, l’ADIE est en train de doter les forces de défense et de sécurité, ainsi que le SAMU, de téléphones intelligents avec la technologie eLTE qui offrent des options de communication par voix ou vidéo, avec partage de documents et intégration de la géolocalisation. Un lot a été remis au Ministre de la Santé et de l’Action sociale qui pourra coordonner ses équipes à distance, suivre l’évolution sur le terrain avec surtout la possibilité d’utiliser la géolocalisation. La cellule de crise pourra également coordonner ses actions avec la police et la gendarmerie.Beaucoup d’hôpitaux sur l’ensemble du territoire, sont actuellement interconnectés à l’intranet administratif. Partant de ce fait, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a proposé au Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr le déploiement du dispositif de vidéoconférence pour lui permettre de rester en contact direct avec les structures sanitaires, et mieux, de voir ce qui s’y passe.En outre, l’ADIE a remis un lot d’ordinateurs portables et fixes pour renforcer en matériel le Ministère de la Santé et de l’Action sociale. A la fin de la rencontre, le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr a affiché toute sa satisfaction. « Vous avez de bons outils de management » a dit M. Abdoulaye Diouf Sarr à l’endroit du Directeur général de l’ADIE. Pour la prise en main de tous ces outils, l’ADIE a déployé au niveau du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, une de ses équipes pour la formation et l’accompagnement des utilisateurs.