Lutte contre la Covid : Bamba Mbodj arme les étudiants de la commune de Thiaré.

La Convention des Élèves et Étudiants de Thiaré et Environs (CEETE) est plus que jamais parée à faire face à l’épidémie de Covid-19 et ses effets néfastes.



Les membres de cette communauté basée dans la capitale ont reçu ce samedi un important appui de la part d’un de leurs aînés en la personne de Mouhamadou Bamba Mbodj, cadre financier dans une agence publique, par ailleurs responsable local du parti au pouvoir (département de Kaolack).



Ce dernier leur a offert 6.000 masques chirurgicaux, 6 cartons de gel hydro alcoolique et 500 tickets de restaurant.



Une démarche fortement saluée par le président de la convention. "Dans ce contexte de crise sanitaire qui impacte négativement sur notre quotidien d’élèves et d’étudiants, ce geste d’une grande générosité de notre père ou aîné nous va droit au cœur. Notre regroupement qui compte des centaines de membres est ainsi armé pour faire face aux difficultés engendrées par cette crise sanitaire. Aussi nous n’avons pas assez de mots pour exprimer notre reconnaissance à Monsieur Bamba Mbodj", a souligné Sory Thiam, le président de la CEETE.



Pour sa part, le donateur qui n’en est pas à son coup d’essai, a évoqué un devoir de solidarité. "Lors de la première vague du Covid-19, j’avais dans le sillage du président de la République, apporté ma modeste contribution aux populations de manière générale avec des produits phytosanitaires, des masques et des kits alimentaires. Pour la seconde qui coïncide avec la reprise des enseignements, il m’a paru utile de donner un coup de pouce à la communauté étudiante vivant à Dakar pour se prémunir de la maladie mais aussi dans leurs besoins de se restaurer dans un contexte de confinement partiel. C’est une action tout à fait naturelle ciblant une frange importante de notre commune", a indiqué ce cadre républicain.



Les élèves et étudiants sont ainsi repartis ragaillardis par cet appui qui va leur permettre de faire face à cette crise sanitaire qui affecte le système universitaire, notamment dans la capitale nationale...