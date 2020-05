Lutte contre la Covid-19 à la Médina : Le maire Bamba Fall rend visite aux foyers religieux de la commune.

En cette fin du mois béni de Ramadan, le maire de la commune de Médina a rendu visite aux guides religieux de la commune. La famille de Maodo Malick Sy ainsi que celle d'Oumar Foutiyou Tall ont reçu l’édile de la Médina qui est venu leur apporter, le "Soukeuru Koor" dans cette période de crise sanitaire liée au Covid-19.



Coïcidant avec le dernier vendredi et par conséquent, le dernier "khadratoul Jummah" du mois de Ramadan, Bamba Fall, au nom de toute la commune de Médina a sollicité des prières de la part de Thierno Madani Tall pour que cette pandémie soit, enfin, un vieux souvenir.



Au delà de ce soutien matériel à la famille Tidiane et à Thierno Madani Tall, le maire a rappelé que cette maladie a causé beaucoup de dégâts d'où, la nécéssité pour toute la population médinoise de continuer la lutte. Il rappelle d'ailleurs que la commune a pris les devant dès le début du Covid-19, en s'impliquant dans la désinfection du marché Tilène, la sensibilisation et la distribution de masques, le soutien aux mosquées, aux ASC etc...



Le maire invite la commune dans la perspective du maintien de la lutte contre la Covid-19, au respect des règles sanitaires en continuant ainsi à vivre en présence du virus car, lance t-il, "c'est la seule manière de lutter contre cette épidémie".