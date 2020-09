Lutte contre la Covid-19 à Koungheul : Socé Diop Dione remet au préfet du département 15.000 masques.

La cérémonie de remise des 15.000 masques a eu lieu à la préfecture de Koungheul, en présence de l’IEF, du médecin chef du district sanitaire, des maires, du président de la gare routière, du président du foirail, du représentant des conducteurs des motos Jakarta etc...



Ainsi, après le lancement de la campagne et de la distribution à grande échelle des masques par le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfant, le collectif des femmes de Koungheul avec à sa tête, la directrice générale, Socé Diop Dione, a remis au préfet dudit département un lot de 15 mille masques destinés à donner des moyens à la population pour mieux respecter les mesures édictées.



D'après le point focal, " Pour obtenir un objectif de plus de 10.000 masques, les femmes de Koungheul, toutes obédiences confondues, ont collecté plus de 15 mille masques à cette date. Cette action contribue à la lutte pour faire respecter les mesures barrières parce que le port du masque est maintenant obligatoire au Sénégal et je pense que c'est une mesure essentielle pour la lutte contre la covid-19", a-t-elle précisé.



" Je suis donc venue à Koungheul pour masquer le département sur les directives de madame le ministre de la femme. Nous irons partout, dans les marchés hebdomadaires( loumas), les marchés, les gares routières etc, pour distribuer ces masques de protection. Cette distribution sera suivie de sensibilisation pour barrer la route au Coronavirus...", a-t-elle ajouté.



De leur côté, les autorités administratives, académiques, sanitaires entre autres, qui étaient présentes à cette cérémonie, se sont félicitées de cette action. L'IEF de Koungheul lui, a magnifié le geste de madame Dione qui a octroyé 1.000 masques à cette institution. Une occasion pour lui, de rappeler les cartes " CMU- ÉLÈVES" dont la directrice générale avait offert aux élèves en classe de CM2 du département. Même son de cloche du côté du médecin chef du district sanitaire qui a félicité les femmes du département pour les 1.000 masques qu'elles ont offerts à l'hôpital. Le préfet quant à lui, a déficité la coordinatrice du projet " une femme, un masque"( Socé Diop Dione) et les groupements de femmes pour avoir répondu à l'appel du président de la République et du ministre de tutelle.



En résumé, l’IEF de Koungheul a reçu 1000 masques, le district sanitaire 1000 masques, le foirail (Daral) 500 masques, le marché 1000, les conducteurs Jakarta 600 masques, la gare routière 600, 500 pour le foirail, le reste est distribué aux différentes communes du département( 09), à l'Asc Nekhlé etc.



Et après Koungheul, madame Socé Diop Dione s'est rendue à Touba où elle a remis 5.000 masques au porte parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Ce, pour contribuer à l'appel du khalife en vue de mobiliser 5 millions de masques qui seront mis à la disposition des pèlerins à l'occasion du Magal...