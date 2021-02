Lutte contre la Covid-19 à Kolda : le préfet Didia Dia a effectué une visite de sensibilisation au marché central.

Face à la recrudescence des cas positifs à la Covid-19 et des décès, le préfet de Kolda, Diadia Dia, a effectué une visite de sensibilisation au marché central et ses alentours ce mardi deux février. À cette occasion, le préfet accompagné des forces de l’ordre, a rappelé aux populations le port obligatoire du masque et autres gestes barrières pour freiner la transmission du virus. Surtout en cette période dite « deuxième vague », le département a enregistré de décembre 2020 à janvier 2021, 14 cas positifs avec deux décès.

À en croire le préfet de Kolda, l’heure est grave et il faut d’abord sensibiliser les populations avant les mesures coercitives. Et d’ailleurs selon lui, les forces de l’ordre font quotidiennement des rondes pour faire respecter les mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque.



Justifiant cette visite, il avance : « si nous faisons une étude statistique des cas de Covid-19 pour le département de Kolda, nous avons durant cette première vague pratiquement d’avril à novembre 2020, 129 cas de covid-19 avec malheureusement 19 décès. Ainsi entre décembre 2020 et janvier 2021, on a eu au total 14 cas positifs avec deux décès. On a l’impression que les cas prennent une certaine recrudescence dans le département. C’est pourquoi, nous n’allons pas nous en arrêter là car nous allons visiter le dispositif de riposte au niveau des frontières pour mieux contrecarrer le virus. »



Dans la foulée, il ajoute : « dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action réactualisé du comité départemental de gestion des épidémies, en comité restreint nous faisons une tournée de sensibilisation au marché central et ses dépendances. Comme le marché central et ses alentours constituent un point névralgique de concentration de personnes, il est important de veiller au respect du port du masque au niveau de ce site. »



Diadia Dia rappelle toutefois qu’il ne s’agit pas seulement d’une action de sensibilisation car « quotidiennement les services du commissariat urbain organisent des visites à la fois de sensibilisation et de répression pour l’application des mesures barrières... »