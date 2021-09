Lutte contre la Covid-19 à Kolda : Moussa Baldé appuie les animateurs de radio pour une large sensibilisation.

Le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé (Maer), accompagne les animateurs de radio de la place dans la lutte contre la Covid-19. À cet effet, ces derniers ont effectué une caravane de sensibilisation dans les différentes artères de la ville, ce vendredi 17 septembre. Ainsi à travers cette caravane, ils ont informé les jeunes, les femmes et les personnes âgées sur les dangers de la pandémie. Et dans la foulée, ils ont appelé les populations à se faire vacciner massivement car le virus est toujours présent.



Alsény Ba, 1er vice-président du Conseil départemental de préciser : « c’est au nom du ministre de l’agriculture, Moussa Baldé, que j’ai l’honneur de présider ce lancement de la caravane de sensibilisation contre la Covid-19. Il m’a demandé de transmettre aux animateurs toute sa satisfaction à les accompagner par rapport à cette initiative. L’humanité n’a jamais été aussi menacée. C’est pourquoi le monde entier est perturbé après un moment de doute, d’inquiétude aujourd’hui nous commençons à voir le bout du tunnel. Vous êtes des relais incontestables dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Aujourd’hui, si on parle de développement c’est parce que nous existons. »



Dans la foulée, il estime que cette sensibilisation vient à point nommé car elle permet de « conscientiser » les populations sur les dangers du virus afin de couper la chaîne de transmission. Et poursuit-il, « nous espérons qu’avec votre appel, la vaccination ira vite car le virus est toujours présent parmi nous. Maintenant tout le monde sait au Fouladou que Moussa Baldé (Maer) fait des efforts incommensurables pour le bien-être des populations… »



Mohamed Baldé dit Dj Mike, porte-parole du jour des animateurs, d’avancer « en tant qu’animateurs nous avons un grand rôle à jouer surtout du côté de la sensibilisation sur les dangers de la maladie. Nous allons y aller d’abord par la cible jeune portant des « préjugés » sur la maladie qui à leur tour vont sensibiliser leurs familles. Par cet acte, nous apportons notre contribution dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19 … »