Lutte contre la Covid-19 à Kolda : Le centre de traitement épidémiologique rénové grâce à Moussa Baldé (MAER) et Doura (MKD).

Le centre de traitement épidémiologique vient d’être entièrement rénové grâce aux efforts conjugués de Moussa Baldé (MAER) et d’Abdourahmane Baldé alias Doura du mouvement Kolda debout (MKD).



L’hôpital régional qui avait des difficultés pour rénover le centre de traitement épidémiologique a interpellé dans l’urgence le premier février dernier, le ministre Moussa Baldé. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 il faut disposer de ce centre-là. Le coût de ces travaux était d'un peu plus trois millions. Ainsi, Moussa Baldé, ministre de l’agriculture et son jeune ami et neveu Abdourahmane Baldé (MKD) dit Doura, ont décidé de prendre intégralement en charge la réfection et l’installation de ce centre. Cette action communautaire va permettre à l’hôpital régional de mieux traiter les patients de la Covid-19 afin de couper la chaine de transmission du virus.



Cette annonce a été faite lors de la conférence de presse organisée par le BBY, ce dimanche 07 février pour faire l’évaluation des activités du président du Conseil départemental et ministre de l’agriculture.