Lutte contre la Covid-19 à Kolda : Chérif Léheib Aïdara (le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady) invite à plus de vigilance face à cette nouvelle vague.

Face à la nouvelle vague de contamination due au variant Delta, le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady Chérif Léheib Aïdara invite les populations à plus de vigilance pour stopper la maladie, surtout en cette période de Tabaski où les populations effectuent des mouvements partout dans le pays de veiller au respect strict des mesures barrières.



Ce dernier en ces termes de rappeler aux populations « la situation en ce moment jugée d'inquiétante vue l'évolution de lacovid-19 dans notre pays, j’exhorte les populations à redoubler de vigilance. En ce sens, je vous prie de sensibiliser tous les membres de vos familles aux mesures de prévention, en particulier en cette période proche, pendant et après la Tabaski. »



Il poursuit en insistant « nous devons porter surtout les masques de protection quand nous êtes en contact avec une ou plusieurs personnes et réduire nos déplacements pour limiter nos contacts. Nous devons être très conscients de la contamination très rapide du variant Delta. »



Dans la foulée, il interpelle les populations sur la situation « le traitement des maladies devient de plus en plus difficile voire incertain c’est pourquoi protégeons-nous.»