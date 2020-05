Lutte contre la Covid-19 : Mamadou Racine Sy équipe le poste de santé du quartier Sud de Saint-Louis.

En ces temps de crise et d'incertitude, l'icône du secteur privé Sénégalais Mamadou Racine Sy a fait un important de dons en terme de produits détergents et de masques à l'endroit du poste de santé du poste de santé du quartier Sud de Saint-Louis.



Il s'agit notamment de seaux de lavage, lave-mains, gels hydoalcooliques, eau de javel, savons et masques.

Ce geste de Mamadou Racine Sy a été du reste très apprécié par le personnel soignant et toutes les populations saint Louisiennes gravitant autour de l'infrastructure.



Les populations Saint louisiennes ont profité de la solennité de l'événement pour réaffirmer leur respect scrupuleux des gestes barrières afin d'éviter une propagation massive et vertigineuse de la Covid-19. Des voeux de paix, de santé et de prospérité ont été formulés à l'endroit du généreux donateur.