Lutte contre la Covid-19 / Le soutien et l'appel de la Chambre des élus.

Dès l’apparition du premier cas de Coronavirus le 02 mars 2020, Monsieur le Président de la République Macky SALL, prenant la juste mesure de la situation, a mis en place une stratégie de contingentement de la maladie et instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions d’accompagnement de l’état d’urgence décrété dès le 23 mars 2020.



A la suite d’une évaluation rigoureuse de la situation, Monsieur le Président de la République s’adressant au peuple sénégalais le 11 mai 2020 et constatant

- La résilience de notre système de santé face à la pandémie,

- La rupture de la chaîne de transmission par voie importée et

- La prise en charge efficace des malades,

a pris la pertinente décision, après avis d’une équipe pluridisciplinaire d’éminents spécialistes, d’appeler les citoyens, à moyen terme, d’apprendre à vivre en présence du virus tout en continuant d’adapter leurs comportements individuels et collectifs à l’évolution de la pandémie.



Les décisions d’assouplissement des conditions de l’état d’urgence prises à cet effet et saluées par le peuple ont permis aux citoyens de retrouver au fur et à mesure une vie normale tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières.



La Chambre des Élus se félicite de cette vision du Chef de l’État qui est, en permanence, à l’écoute des aspirations des citoyens dont la responsabilité est engagée dans cette phase.



C’est dans ce processus, en cours, qu’il faut inscrire les dernières mesures du gouvernement consistant à engager :

- La reprise, sous certaines conditions, du transport interurbain et

- L’allègement des horaires du couvre-feu.



La Chambre des Élus salue fortement toutes ces mesures tendant à la relance de notre économie et de gestion continue de la pandémie.



La Chambre des Élus félicite chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa clairvoyance et pour toutes les initiatives prises depuis la détection du premier cas de Covid-19 ; lesquelles initiatives valent à notre pays la reconnaissance des autorités sanitaires mondiales.



La Chambre des Élus associe à ces félicitations Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et l’ensemble du corps médical pour les nombreux efforts fournis et ayant permis la maîtrise de la situation ainsi que l’excellente communication destinée à la juste information des citoyens.



La Chambre des Élus salue l’accompagnement financier, dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Social, de différents acteurs du tourisme, des transports, de l’éducation publique et privée, de la culture et de la presse, entre autres.



La Chambre des Élus en appelle à la mobilisation de l’ensemble des élus, toutes obédiences confondues, pour accompagner le Chef de l’État par :



- une appropriation des mesures barrières édictées contre la propagation du virus ;

- une série d’actions d’information, d’éducation et de sensibilisation auprès des populations ;

- une participation financière et matérielle à l’effort de guerre.



Enfin, la Chambre des Élus renouvelle sa disponibilité, son soutien et son engagement sans réserve aux côtés de la plus haute autorité et de son Ministre en charge de la santé, pour venir à bout de cette pandémie.







Fait à Dakar, le 6 juin 2020



POUR LA CHAMBRE DES ELUS