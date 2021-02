Lutte contre la Covid-19 : Le mouvement "Sa deug deug" s'illustre aux Hlm à travers un don aux personnes à mobilité réduite.

Le mouvement "Sa deug deug" dirigé par Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye s'est rendu ce week-end auprès des personnes vivant avec handicap pour les accompagner dans la lutte contre la pandémie à coronavirus.



Des vivres, masques et autres solutions hydroalcoliques ont ainsi été distribués aux populations à mobilité réduite habitant les Hlm de Dakar, regroupées au sein de l'Association des handicapés des Hlm.



Très disponible envers cette couche vulnérable, le mouvement soutenu par le Sage El Hadj Mansour Mbaye et le député Farba Ngom, vient en écho à l'appel lancé par le président de la République pour lutter contre cette pandémie.



Les bénéficiaires du don qui ont fortement apprécié cette action de bienfaisance et de solidarité, ont aussi pris l'engagement de respecter les mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires et administratives...